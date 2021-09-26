Грузия обнародовала объемы импорта - экспорта деревянной мебели

БАКУ /Trend/ - За первые 7 месяцев этого года Грузия импортировала 7,3 тысячи тонн деревянной мебели на сумму 14,7 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Согласно данным, за аналогичный период прошлого года Грузия закупила 6 тысяч тонн деревянной мебели на сумму 13,8 миллиона долларов.

Топ-3 экспортеров деревянной мебели в Грузию выглядит следующим образом:

Турция – 7,4 миллиона долларов;

Италия – 1,7 миллиона долларов;

Украина – 1,3 миллиона долларов.

Что касается экспорта, то, по данным Геостат, за первые 7 месяцев этого года Грузия продала мебели на 443 тысячи долларов, что на 166 тысяч долларов больше, чем в отчетном периоде 2020 года. Основным потребителем грузинской мебели является Туркменистан.

В январе – июле 2021 года внешнеторговый оборот Грузии достиг 7,48 миллиарда долларов, что на 21,7 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.