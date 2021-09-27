Грузия сократила экспорт в страны ЕС

БАКУ /Trend/ - Грузия в январе - августе 2021 года сократила экспорт в страны ЕС на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 389 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, несмотря на режим свободной торговли, Грузии сложно найти экспортные товары для рынка Евросоюза.

В первую пятерку грузинских экспортных товаров в ЕС в указанный период вошли:

- медные руды и концентраты - 164 миллиона долларов (сокращение на 37 процентов по сравнению с январем - августом 2020 года);

- орехи - 28 миллионов долларов (рост на 17 процентов);

- вина - 17,3 миллиона долларов (рост на 29,4 процента);

- лом золота и других драгоценных металлов - 16,8 миллиона долларов (рост на 201 процент);

- автомобили - 16,7 миллиона долларов (рост на 78 процентов).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)