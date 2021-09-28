БАКУ /Trend/ - В России откроется еще один торговый дом Туркменистана.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на интернет-издание «Бизнес Туркменистан», Санкт-Петербург и Ашхабад намерены открыть торговые дома на взаимной основе.

Направления совместной работы обсуждались в ходе встречи вице-премьеров Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Рашида Мередова с делегацией правительства Санкт Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым.

Сообщается, что в ходе беседы стороны обсудили вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества.

С начала 2021 года товарооборот между Туркменистаном и Санкт-Петербургом вырос почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Беглов заявил, что дальнейшему его увеличению будет способствовать открытие торговых домов Санкт-Петербурга в Туркменистане и Туркменистана - в Санкт-Петербурге.

С целью увеличения объемов реализуемой на мировом рынке продукции, произведенной в Туркменистане, были открыты торговые дома туркменского Союза промышленников и предпринимателей в десятках государств, в том числе России, Беларуси, Кыргызстане, Афганистане, Турции, Китае.