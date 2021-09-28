Грузия сократила импорт медицинских товаров из Турции

БАКУ /Trend/ - Грузия в январе - августе 2021 года импортировала из Турции 302,7 тонны медицинских товаров на общую сумму 30,2 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Грузия за год сократила импорт медицинских товаров из Турции на 50,5 тонны.

В аналогичном периоде прошлого года Грузия импортировала из Турции 353,2 тонны медицинских товаров на общую сумму 29,9 миллиона долларов.

В отчетный период грузинский импорт из Турции составил 1,07 миллиарда долларов, а экспорт - 211,4 миллиона долларов.

Товарооборот между Грузией и Турцией в январе - августе 2021 года превысил 1,28 миллиарда долларов, что составляет 14,8 процента от суммарного грузинского внешнеторгового оборота.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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