IFC намерена поддержать Национальный банк Грузии в разработке «зеленых» облигаций

Бизнес 29 сентября 2021 22:19 (UTC+04:00)
IFC намерена поддержать Национальный банк Грузии в разработке «зеленых» облигаций

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) намерена продолжить сотрудничество с Национальным банком Грузии после запуска Дорожной карты устойчивого финансирования, разработанной в сотрудничестве с консультативными группами IFC и поддерживаемой Сетью устойчивого банкинга корпорации (SBN).

Об этом Trend сообщила региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

По ее словам, перед лицом глобальной пандемии вопросы устойчивости становятся ключевыми проблемами, и IFC в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим связям (SECO) и Федеральным министерством финансов Австрии будет продолжать оказывать поддержку Национальному банку Грузии в развитии.

"Это поможет инвесторам ясно и прозрачно определять то, что квалифицируется как экологически чистая и социальная деятельность. Учитывая уязвимость Грузии к изменению климата, четко определенная и структурированная таксономия поможет продвигать экологически чистые продукты, такие как "зеленые" здания, и уделять приоритетное внимание производству экологически чистых продуктов, в том числе чистых стройматериалов. Это также будет поддерживать проекты в области возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца", – сказала она.

Результаты, достигнутые Национальным банком Грузии при поддержке IFC, послужат нормативной базой и помогут финансовым учреждениям разрабатывать такие продукты климатического финансирования, как "зеленые" облигации.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Mila61979356

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