БАКУ /Trend/ - Японская компания TET International Development готова работать в Карабахе в области сельского хозяйства.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник президент компании TET International Development Таро Савада в ходе японско-азербайджанского инвестиционного форума в Баку.

«С освобождением Карабаха появились новые направления деятельности для предпринимательства. Я готов привлечь в этот регион максимальное количество инвестиций», - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев)