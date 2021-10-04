Транспорт и логистика обладают потенциалом для укрепления экономических отношений Туркменистана и России - президент

БАКУ /Trend/ - Транспорт и логистика обладают потенциалом для укрепления экономических отношений Туркменистана и России.

Об этом в интервью TACC заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, передает Trend.

По его словам, в экономической сфере Россия на протяжении многих лет находится в числе лидеров по объему внешнего товарооборота с Туркменистаном и является одним из его ведущих инвестиционных партнеров.

«Мы сотрудничаем с Россией в топливно-энергетической сфере, судостроении и авиастроении, агрокомплексе, текстильной промышленности, транспорте, дорожном строительстве, металлургии и во многих других сегментах. Налажены и развиваются прямые торгово-экономические связи Туркменистана с субъектами Российской Федерации – Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской областью», - сказал Бердымухамедов.

Он отметил, что интерес к сотрудничеству проявляют и другие регионы России.

«Что касается нереализованного потенциала, то речь идет, скорее, о тех направлениях, которые ждут уже совместного приложения сил или находятся в начале своей реализации. Среди них я бы выделил транспорт и логистику. В этом контексте сейчас мы работаем над очень перспективным проектом создания транспортной артерии по линии Каспийское море – река Волга с выходом на северные российские порты и далее - в Европу», - сказал президент.

Он отметил, что для этого усиливается каспийское направление сотрудничества с Россией.

«И в Туркменистане, и в России прекрасно понимают, что потенциал сотрудничества огромен, особенно в последние годы предпринимаются очень серьезные усилия с обеих сторон для его реализации на взаимовыгодной основе. Так что у нас настолько широкое сотрудничество по всем направлениям, что сегодня трудно сказать, где у нас остается нереализованный потенциал», - сказал Бердымухамедов.