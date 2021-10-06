273 млн манатов в поддержку предпринимателям от AccessBank и Фонда Развития Предпринимательства

AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, продолжает поддерживать развитие малых и средних предприятий в стране за счет как внутреннего, так и внешнего финансирования. Средства предлагаются предпринимателям за счет различных государственных фондов и агентств. Одним из государственных органов, с которым AccessBank тесно сотрудничает в этой сфере, является Фонд Развития Предпринимательства (ФРП). Вначале октября ФРП объявил о пяти уполномоченных кредитных организациях, выдавших наибольшее количество льготных кредитов. AccessBank занял первое место в этой пятерке – так как с начала этого года выдал предприниматям кредитов на сумму 273 млн. манатов.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).