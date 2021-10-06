IFC помогает Нацбанку Грузии внести поправки в Кодекс корпоративного управления

БАКУ / Trend / - Международная финансовая корпорация (IFC) поддержала Национальный банк Грузии во внесении изменений в Кодекс корпоративного управления коммерческих банков, сказала Trend региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

По ее словам, эта поправка направлена ​​на обновление существующей системы экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

"Поправки были приняты в июне 2021 года. Учитывая, что оценочные карты становятся все более предпочтительным инструментом для измерения качества внедрения корпоративного управления, консультативная группа IFC разрабатывает оценочную карту ESG, которая позволит Национальному банку лучше контролировать выполнение Кодекса", – она сказала.

Как отметила Дуарте, помимо снижения риска "зеленого промаха", сильная структура ESG также служит предпосылкой для устойчивого финансирования, внушая доверие инвесторам и побуждая их вкладывать средства в устойчивые финансовые продукты.

Напомним, что Грузия стала членом и акционером IFC в 1995 году.