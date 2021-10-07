Президент Узбекистана отправится с государственным визитом в Россию в ноябре

БАКУ/Trend/- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёева отправится с государственным визитом в Россию в ноябре, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

Об этом стало известно по итогам сегодняшнего телефонного разговора Мирзиёева и Владимира Путина, в ходе которого глава Узбекистана поздравил президента России с Днем рождения.

"В начале беседы глава государства сердечно поздравил лидера России с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а дружественному российскому народу – мира и дальнейшего процветания", – сообщили в пресс-службе Мирзиёева.

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между странами. Было отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям.

Устойчиво растут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков Узбекистана и России. Также запущено совместное производство вакцины "Спутник V".

Президенты обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту на высшем уровне в Россию, который состоится в следующем месяце.

Кроме того, состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.