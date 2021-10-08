БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) стремится раскрыть возможности для развития устойчивого финансирования в Грузии, сказала Trend региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

"Отчет по Грузии был завершен в качестве пилотного проекта этой инициативы. В нем оценивались потребности рынка, доступные продукты, финансовые инструменты; выявлены препятствия, сдерживающие рост финансирования борьбы с изменением климата; определены потенциальные лиды и целевые сегменты, которые помогут IFC представить обоснованное ценностное предложение для клиентов (финансовые институты, регуляторы финансовых рынков)", – сказала она.

По словам Дуарте, чтобы представить результаты составления карты климатического финансирования и обсудить следующие шаги по раскрытию возможностей для развития устойчивого финансирования, IFC провела серию консультационных семинаров с ключевыми заинтересованными сторонами.

"Мы планируем выпустить отчет и его выводы этой осенью", – сказала она.

Дуарте добавила, что эта работа дополняет тесное сотрудничество IFC с Национальным банком страны в поддержку общей приверженности созданию устойчивого финансового рынка в Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Mila61979356