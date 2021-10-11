Узбекистан подписал меморандум с ЕБРР по разработке стратегии развития малого и среднего бизнеса
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Азербайджанский народ будет впервые отмечать День независимости как победитель – первый вице-спикер парламента
Камран Иманов: Хайи-армяне, стремясь утвердить свое место среди исторических народов, не брезгуют ревизией текста Священного Писания (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО)
ГПС опровергла утверждения об использовании территории Азербайджана в разведывательных целях против Ирана
В Турции прошли премьерные показы фильма о журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
В Фонде возрождения Карабаха состоялась встреча, посвященная обмену мнениями по устранению ущерба, нанесенного окружающей среде, и восстановлению экологического баланса в Карабахе (ФОТО)
Совершенные Арменией убийства мирных жителей Азербайджана до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне – омбудсмен
Хроника Победы: Обращение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к мировому сообществу от 11 октября 2020 года (ФОТО)
ЦИК Грузии - По состоянию на 10 октября избирательная комиссия пересчитала результаты 812 участковых избирательных комиссий
Состоялась очередная церемония выпуска "Курса подготовки сверхсрочников действительной военной службы" (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ поверил в нас и был абсолютно уверен в том, что мы одержим историческую Победу. Так и случилось