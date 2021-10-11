ОАЭ и Казахстан подписали инвестиционные соглашения более чем на $6 млрд

БАКУ /Trend/ - ОАЭ и Казахстан подписали инвестиционные соглашения более чем на шесть миллиардов долларов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Как сообщает пресс-служба, 9-10 октября премьер-министр Казахстана Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Объединенные Арабские Эмираты. В ходе визита он провел переговоры с заместителем премьер-министра - министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном, а также с руководством государственных институтов развития и холдингов Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) и других ведущих компаний этой страны.

Стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и других сферах.

В настоящее время компании ОАЭ участвуют в реализации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане стоимостью более чем 3,5 миллиарда долларов.

По итогам переговоров было подписано межправительственное соглашение о налаживании долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ направлен на реализацию инвестиционных проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики Казахстана более чем на шесть миллиардов долларов.

Основным партнером Казахстана в реализации соглашения станет суверенный фонд Абу-Даби ADQ, широко представленный в таких секторах, как обрабатывающая и добывающая промышленность, АПК, транспорт и логистика, финансы, туризм, медиа и энергетика. Под управлением фонда находятся активы объемом более 175 миллиардов долларов.

В рамках соглашения АО «Самрук – Қазына» намерено установить стратегическое сотрудничество с ADQ и создать совместный энергетический холдинг для развития возобновляемой и традиционной энергетики. Планируется реализовать совместные проекты по строительству в Казахстане солнечных, ветровых и гидроэлектростанций общей установленной мощностью пять гигаватт.

Кроме того, АО Kazyna Capital Management и ADQ учредят совместный венчурный фонд на 100 миллионов долларов для финансирования совместных стартап-проектов в сферах телекоммуникаций, технологий производства продуктов питания, платформенных решений и цифровой трансформации.

В рамках визита также подписан меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Казахстана и министерством по изменению климата и окружающей среды ОАЭ.