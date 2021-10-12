В Казахстане утвержден перечень нацпроектов развития

Бизнес 12 октября 2021 10:46 (UTC+04:00)
В Казахстане утвержден перечень нацпроектов развития

БАКУ /Trend/ - В Казахстане на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены национальные проекты, которые 24 сентября этого года были концептуально одобрены президентом Казахстана на заседании Высшего совета по реформам, передает во вторник Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

С докладами выступили министры - национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства - Ербол Карашукеев, экологии, геологии и природных ресурсов - Сериккали Брекешев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Багдат Мусин, образования и науки - Асхат Аймагамбетов, здравоохранения - Алексей Цой, информации и общественного развития - Аида Балаева, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов.

«В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить переход от государственных программ к национальным проектам. В рамках реализации новой Системы государственного планирования проделана большая работа», — сказал А. Мамин.

Речь идет о национальных проектах «Устойчивый экономический рост», «Развитие предпринимательства», «Сильные регионы – драйвер развития страны», Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, «Зеленый Казахстан», «Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки», «Качественное образование «Образованная нация», «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», «Ұлттық Рухани Жаңғыру».

Премьер-министр отметил, что предусмотренные в национальных проектах мероприятия полностью соответствуют поручениям главы государства и задачам, поставленным в предвыборной программе партии «Nur Otan».

Реализация национальных проектов станет фактором дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшения качества жизни казахстанцев. В целях достижения поставленных задач предусмотрено приоритетное финансирование национальных проектов за счет бюджетных средств и частных инвестиций.

Глава правительства поручил обеспечить качественную реализацию национальных проектов с применением проектных подходов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Грузии за сутки выявлено более 4,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Грузии за сутки выявлено более 4,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Супруга Вахтанга Кикабидзе скончалась после продолжительной болезни
Супруга Вахтанга Кикабидзе скончалась после продолжительной болезни
Президент Грузии отправилась с визитом в Австрию
Президент Грузии отправилась с визитом в Австрию
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Служба ASAN оказывает услуги членам семей шехидов и участникам Отечественной войны вне очереди Общество 11:40
Президент Ильхам Алиев принял министра окружающей среды и градостроительства Турции (ФОТО) Политика 11:39
В Грузии за сутки выявлено более 4,5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:14
Посол Пакистана в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти Общество 11:10
Врач-стоматолог Назим Панахов: 70 процентов случаев потери зубов у взрослых вызваны заболеваниями десен Общество 11:03
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 11:00
В Узбекистане за сутки выявлено более 300 случаев заражения коронавирусом Узбекистан 10:53
Цена на газ в Европе опустилась до $970 за 1 тыс. куб. м Европа 10:51
В Казахстане утвержден перечень нацпроектов развития Бизнес 10:46
Безработица в Великобритании в июне-августе ожидаемо снизилась Европа 10:42
Российский банк выделит Узбекистану кредит на реконструкцию газопроводов Энергетика 10:34
Темпы восстановления экономики Казахстана ускорились за 9 месяцев Казахстан 10:33
Названо число погибших в ДТП в Баку с начала года Общество 10:32
В Баку проходит азербайджано-турецкий бизнес-форум (ФОТО) Экономика 10:24
Немецкие технологии могут быть полезны для смягчения последствий загрязнения реки Охчучай - посол Германии Политика 10:21
Как магазину сократить убытки от воровства и ошибок кассиров Общество 10:11
Президенты Турции и США обсудят Карабах Политика 10:08
На освобожденных землях Азербайджана до конца года появятся автоматические гидростанции - замминистра Экономика 10:04
ЕБРР профинансировал часть кредита на поддержку фармпроизводства в Узбекистане Бизнес 09:57
Турецкий порт Гюллюк перевалил более 5 млн тонн грузов Турция 09:39
В результате сильных ливней на Филиппинах погибли девять человек Другие страны 09:37
Азербайджанские звезды ставят оперу о жизни Низами Гянджеви (ВИДЕО) Культура 09:35
Восторг и аплодисменты: азербайджанская музыка прозвучала в Польше (ФОТО) Культура 09:32
Глава МИД Израиля сообщил, что проведет в США переговоры с Блинкеном и Харрис Израиль 09:20
В Баку пройдет Международный фестиваль вокалистов (ВИДЕО) Культура 09:19
Фондовые индексы США завершили торги в минусе Финансы 08:43
Японские компании увеличат инвестиции в логистический сектор Азербайджана - посол (Интервью) (ФОТО) Экономика 08:28
В результате наводнений в китайской провинции Шаньси погибли 15 человек Другие страны 08:15
Instagram начал тестировать новую функцию по информированию пользователей о сбоях В мире 07:45
1 499 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:14
В ВОЗ назвали нуждающиеся в дополнительной прививке от COVID-19 группы В мире 06:46
США и Южная Корея обсудят вопрос об объявлении окончания Корейской войны Другие страны 06:13
Индонезия планирует провести в 2022 году саммит "двадцатки" на острове Бали В мире 05:42
Два человека погибли в результате падения самолета в Калифорнии США 05:04
Супруга Вахтанга Кикабидзе скончалась после продолжительной болезни Грузия 04:31
Facebook ввела новую систему учета профилей в своих соцсетях В мире 03:58
Twitter ввел для всех пользователей функцию удаления подписчиков В мире 03:27
В США упавший вблизи школьного кампуса самолет уничтожил два дома США 02:56
Старейшую программу Microsoft обновят В мире 02:24
Цена нефти на нью-йоркской бирже достигла наивысшего уровня с 2014 года Энергетика 01:56
В работе Instagram произошел сбой В мире 01:31
Сборная Германии по футболу досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года Спорт 00:51
Euronews подготовил репортаж о поселке Лагич Исмаиллинского района Азербайджана (ВИДЕО) Общество 00:32
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу “Haber Global” от 12 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
Хроника Победы: 12 октября Политика 00:01
Коронавирус мог передаться человеку от диких животных на фермах в Китае В мире 11 октября 23:52
Турция не намерена терпеть наличие угроз с севера Сирии - Эрдоган Турция 11 октября 23:34
Турецкий порт Самсун перевалил с начала года более 7 млн тонн грузов Турция 11 октября 23:00
В Германии представили не имеющий аналогов в мире беспилотный поезд Европа 11 октября 22:37
Президент Грузии отправилась с визитом в Австрию Грузия 11 октября 22:05
Азербайджан и Сербия договорились о безвизовом режиме Политика 11 октября 22:00
Турецкий экспорт цемента вырос более чем на четверть с начала года Турция 11 октября 22:00
Курс турецкой лиры обновил рекордный минимум по отношению к доллару Турция 11 октября 21:50
В парке культуры "Древние поселения" в Китае открылся азербайджанский павильон, созданный Фондом Гейдара Алиева (ФОТО) Общество 11 октября 21:32
Турция увеличила экспорт готовой одежды на более чем 20% Турция 11 октября 21:06
Талибы во вторник встретятся в Дохе с представителями ЕС Другие страны 11 октября 21:05
Состоялась церемония проводов турецких военнослужащих, участвовавших в учениях "Нерушимое братство-2021" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11 октября 20:17
Оборот одной из платежных компаний Азербайджана вырос почти на 50% Экономика 11 октября 20:16
Порты Турции перевалили в январе-августе свыше 4 млн тонн удобрений Турция 11 октября 19:59
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, отремонтированного в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО) Общество 11 октября 19:42
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 11 октября 19:39
Журналист Эльнур Ашрафоглу не скончался, он в критическом состоянии - медучреждение "Ени клиника" Общество 11 октября 19:34
В Азербайджане выявлено еще 611 случаев заражения коронавирусом, вылечились 638 человек Общество 11 октября 19:30
Первый военный летчик-азербайджанец Фаррух Гаибов в проекте Фуада Ахундова "Рыцари первой мировой" (ФОТО) Интересное 11 октября 19:23
Проведено очередное судебное заседание по делу экс-главы Аппарата ИВ Баку Общество 11 октября 19:10
Жених и невеста создали семью на книжной выставке в Баку, ковер любви, "аппетитные" издания… (ФОТО) Культура 11 октября 19:02
Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает проводить исследования внутреннего рынка (ФОТО) Экономика 11 октября 18:53
В Азербайджане появился свой агент 007 (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 11 октября 18:28
Назначен новый руководитель офиса ЕБРР в Азербайджане Экономика 11 октября 18:17
AzInTelecom объявляет тендер на приобретение серверов для дата-центра Тендеры 11 октября 18:09
Узбекское АО "Uz-Kor Gas Chemical" объявляет тендер на закупку ртути Тендеры 11 октября 18:01
В Иране 11 мигрантов погибли в результате ДТП Общество 11 октября 18:00
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда развития бизнеса Азербайджана Политика 11 октября 17:52
Состояние Эльнура Ашрафоглу критическое - медучреждение "Ени Клиника" Общество 11 октября 17:50
Белорусские компании могут принять участие в проектировании и реконструкции объектов инфраструктуры Азербайджана Экономика 11 октября 17:47
Азербайджанские НПО обратились в международные организации в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи Арменией Политика 11 октября 17:44
В Азербайджане создано Государственное морское и портовое агентство - Указ Политика 11 октября 17:42
AccessBank объявляет тендер Экономика 11 октября 17:40
Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере автомобильного транспорта Политика 11 октября 17:35
Merck направила регулятору США запрос на одобрение ее таблеток от COVID-19 США 11 октября 17:33
В Азербайджане создаются новые агентства Экономика 11 октября 17:33
Стало известно, когда будет проведено следующее пленарное заседание Милли Меджлиса Политика 11 октября 17:31
Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект "О Дне независимости" Политика 11 октября 17:27
В Азербайджане переименовано министерство транспорта, связи и высоких технологий - Указ Политика 11 октября 17:24
Предпринимателей в Азербайджане предупредили об ответственности за нарушение правил импорта и продажи БАДов Общество 11 октября 17:21
"Половецкие пляски" вызвали восторг бакинцев (ФОТО/ВИДЕО) Культура 11 октября 17:20
Казахстан намерен увеличить экспорт товаров в Иран через Туркменистан Туркменистан 11 октября 17:19
Алар Карис вступил в должность президента Эстонии Европа 11 октября 17:17
Назван рост поступлений в госбюджет Азербайджана по таможенной линии Экономика 11 октября 17:04
Король Иордании утвердил перестановки в правительстве Бишера аль-Хасауна Арабские страны 11 октября 17:02
Российская компания будет производить импортозамещающую химпродукцию в Узбекистане Бизнес 11 октября 16:48
Выявлены противозаконные действия экс-главы муниципалитета в Джалилабадском районе Происшествия 11 октября 16:44
В Самухе состоялось открытие нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны (ФОТО) Общество 11 октября 16:41
Кабмин Израиля утвердил Ронена Бара на пост главы спецслужбы ШАБАК Израиль 11 октября 16:40
В бакинских школах приступили к диагностическому оцениванию знаний учащихся Общество 11 октября 16:34
Руководство минобороны Азербайджана ознакомилось с ходом командно-штабных учений ВМС (ФОТО) Политика 11 октября 16:30
Газопровод ТАПИ - экономически выгодный проект для Исламабада - министр Туркменистан 11 октября 16:18
S&P прогнозирует стабильный рейтинг банков Узбекистана Финансы 11 октября 16:10
Международные резервы Грузии незначительно выросли за год – Galt&Taggart Грузия 11 октября 16:02
Иран надеется подписать договор о сотрудничестве с Россией в течение нескольких месяцев Политика 11 октября 16:01
Все новости