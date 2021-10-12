В Казахстане утвержден перечень нацпроектов развития

БАКУ /Trend/ - В Казахстане на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены национальные проекты, которые 24 сентября этого года были концептуально одобрены президентом Казахстана на заседании Высшего совета по реформам, передает во вторник Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

С докладами выступили министры - национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства - Ербол Карашукеев, экологии, геологии и природных ресурсов - Сериккали Брекешев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - Багдат Мусин, образования и науки - Асхат Аймагамбетов, здравоохранения - Алексей Цой, информации и общественного развития - Аида Балаева, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов.

«В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить переход от государственных программ к национальным проектам. В рамках реализации новой Системы государственного планирования проделана большая работа», — сказал А. Мамин.

Речь идет о национальных проектах «Устойчивый экономический рост», «Развитие предпринимательства», «Сильные регионы – драйвер развития страны», Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, «Зеленый Казахстан», «Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки», «Качественное образование «Образованная нация», «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», «Ұлттық Рухани Жаңғыру».

Премьер-министр отметил, что предусмотренные в национальных проектах мероприятия полностью соответствуют поручениям главы государства и задачам, поставленным в предвыборной программе партии «Nur Otan».

Реализация национальных проектов станет фактором дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшения качества жизни казахстанцев. В целях достижения поставленных задач предусмотрено приоритетное финансирование национальных проектов за счет бюджетных средств и частных инвестиций.

Глава правительства поручил обеспечить качественную реализацию национальных проектов с применением проектных подходов.