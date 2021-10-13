МВФ улучшил прогноз роста экономики Узбекистана
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Дочерняя компания казахстанской "КазМунайГаз" привлечет услуги по модернизации бурового оборудования
Цена партнёрства: самый большой ущерб от киберинцидентов в 2021 году был связан с утечками данных в результате взаимодействия с подрядчиками
Посол Азербайджана в Швейцарии напомнил о дне, когда армянская диаспора перекрыла движение на основных трассах Европы (ФОТО)
Водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом в Баку, занимался незаконными перевозками - Агентство
Агентство информационно-коммуникационных технологий ускорит цифровую трансформацию в Азербайджане - замминистра (Интервью)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу Haber Türk от 13 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение 10-летнего Эльдара, страдающего от лейкоза (ФОТО)
Карабахская эпопея от 80-х до Дня Победы! Завершились съемки масштабного художественного фильма "Родная Земля" (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане запрещены производство и импорт продукции, не отвечающие нормам и правилам энергетических напитков
В будущем к вакцинации третьей дозой в Азербайджане будут привлечены и другие категории граждан - минздрав