Новое приложение упростит доступ для бизнеса к услугам Домов МСБ в Евлахе и Хачмазе

БАКУ /Trend/ - Предприниматели, желающие воспользоваться услугами Домов МСБ в Евлахе и Хачмазе, могут сделать это посредством приложения KOB növbə, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Приложение можно загрузить с App Store.

https://apps.apple.com/az/app/kob-n%C3%B6vb%C9%99/id1587661483

Для операционной системы Android (GooglePlay)

https://play.google.com/store/apps/details?id=aze.asanx.kob_queue

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)