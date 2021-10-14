Новое приложение упростит доступ для бизнеса к услугам Домов МСБ в Евлахе и Хачмазе
БАКУ /Trend/ - Предприниматели, желающие воспользоваться услугами Домов МСБ в Евлахе и Хачмазе, могут сделать это посредством приложения KOB növbə, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).
Приложение можно загрузить с App Store.
https://apps.apple.com/az/app/kob-n%C3%B6vb%C9%99/id1587661483
Для операционной системы Android (GooglePlay)
https://play.google.com/store/apps/details?id=aze.asanx.kob_queue
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане 25 из 30 энергетических напитков не являются энергетиками – Агентство пищевой безопасности
Телеком операторы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана подписали Меморандум о Сотрудничестве (ФОТО)
Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху – Захарова
Встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении послужит оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе – Захарова
Интенсивная глобализация и богатства музеев – что обсуждают в Баку эксперты из разных стран мира (ФОТО)
Азербайджан имеет на Каспии огромные запасы газа, которые при определенных условиях также могут быть использованы – министр
Азербайджан распространил документ по итогам встречи на высшем уровне, посвященной 60-летию Движения неприсоединения
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу France 24 от 14 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Информация о возвращении задержанных иранских водителей в свою страну не соответствует действительности - ГТК Азербайджана