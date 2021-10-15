Агентство аграрного кредитования Азербайджана обнародовало объем выданных субсидий

БАКУ /Trend/ - В январе - сентябре 2021 года Агентство аграрного кредитования и развития Азербайджана (AKIA) выдало субсидии на сумму около 219 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказала в пятницу заместитель председателя правления AKIA Лейла Мамедова в ходе конференции на тему «Роль женщин в сельском хозяйстве Азербайджана».

По ее словам, эти средства выделяются фермерам и предпринимателям, работающим в сфере сельского хозяйства, на закупку техники и другого необходимого оборудования с целью развития и устойчивого осуществления своей деятельности.

«Кроме того, агентство с начала года выделило беспроцентные микрокредиты на сумму 3,4 миллиона манатов. Таким образом, сумма кредита каждому фермеру в среднем составила до 15 тысяч манатов. В 2020 году предпринимателям были выделены субсидии на 278 миллионов манатов», - сказала Мамедова.

Официальный курс на 15 октября составляет 1,7 маната/$1.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)