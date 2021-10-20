В помощь ритейлеру: как повысить прибыль и экономить миллионы с помощью кассовой системы

Бизнес 20 октября 2021 12:45 (UTC+04:00)
В помощь ритейлеру: как повысить прибыль и экономить миллионы с помощью кассовой системы

Ответ на этот вопрос знают торговые сети, кассы которых работают под управлением системы Set Retail. За годы существования продукта — таких ритейлеров уже больше 200: в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, в магазинах российских сетей в Германии и Австрии.

С 2020 года Set Retail стала доступна ритейлерам Азербайджана. Начались проекты внедрения в торговых сетях, первым клиентом стала сеть Bravo. Система полностью адаптирована разработчиками под местное законодательство, интерфейс кассы переведен на азербайджанский язык, настроена интеграция с местными сервисами лояльности, интернет-магазином и банками для полноценной работы. Главное преимущество Set — в том, что продукт объединяет в себе лучшие практики и экспертизу лидеров рынка ритейла. Многие процессы, о которых порой даже не задумываешься, в системе уже реализованы и позволяют ритейлеру работать эффективнее.

Вместе с компанией CSI мы сделали этот экспертный обзор возможностей Set Retail для тех, кто только выбирает новое кассовое решение для магазинов или хочет заменить текущее.

Готовая функциональность «из коробки»

Широкая базовая функциональность системы позволит ритейлеру сразу приступить к полноценной работе. Что в неё входит:

  • Кассовый модуль — современное комфортное пространство для работы кассира, в котором ведётся расчёт покупателей. Все действия кассира продуманы до мелочей, система ведёт по процессу, предупреждая ошибки. Время обучения кассиров сокращается (достаточно часа), а скорость обслуживания покупателей повышается, особенно при переходе с «самописных» систем.
  • Модуль операционного дня — рабочее место кассиров, администратора торгового зала, заместителя директора магазина. Здесь хранятся документы по всем финансовым операциям, контролируется отсутствие расхождений, своевременно выгружаются данные о продажах во внешние системы.
  • Модуль лояльности позволяет ритейлеру централизованно управлять акциями, купонными и бонусными программами, применять единые условия во всех каналах продаж. Встроенные инструменты модуля покроют потребности современного отдела маркетинга — 24 типа механик от ведущих ритейлеров можно комбинировать до бесконечности. Интерфейс устроен как конструктор и не требует участия ИТ-специалистов, акцию может настроить маркетолог за 10 минут. После настройки она автоматически появится на кассах. Доступен offline-расчет скидок, то есть при отсутствии канала связи покупатель не уйдет без покупки.
  • Весовой модуль загружает цены на весы всех популярных моделей. Поддерживает акционные цены, автоматически очищает память весов от товаров с закончившимся сроком цены — так, чтобы данные в ценниках и на кассе всегда совпадали.
  • Архитектура решения. Set Retail разработана таким образом, что не нужно контролировать обмены между кассами. Касса может какое-то время работать автономно, будут продолжать начисляться бонусы по картам лояльности, а когда связь восстановится — касса самостоятельно синхронизируется с сервером. Удобная консоль администрирования позволяет полностью управлять кассой без установки дополнительных программ .

Сразу после внедрения ритейлер получает все необходимое для удобного администрирования, ускорения обслуживания покупателей и проведения маркетинговых мероприятий по удержанию и повышению лояльности покупателей.

Преимущества системы для ИТ

Отдельно отметим, на что стоит обратить внимание ИТ-директору торговой сети

  • Set Retail работает на любом кассовом оборудовании мировых производителей. Её удобно встраивать в существующий ИТ-ландшафт — она легко интегрируется с другими внутренними системами торговой сети. Есть готовые модули интеграции, плагины для подключения процессингов, открытый API.
  • Высокая скорость работы, простой интерфейс и индивидуальная настройка под клиента.
  • Централизованное управление оборудованием, процессами, системой лояльности и обновлением торговой сети. Сеть на 9000 касс обновляется за 1-2 дня силами одного инженера.
  • За счёт двух типов архитектуры нет необходимости использовать сервера в магазинах. 9000 касс под управлением 1 сервера — одно из действующих внедрений системы.
  • Внутри только бесплатные компоненты (Linux, PostgreSQL). Экономия на лицензиях (операционной системы и антивирусов для кассовых компьютеров) может составлять десятки тысяч манатов в год.
  • Каждый месяц выходит релиз системы с новыми возможностями — и все обновления, в том числе связанные с законодательными изменениями, для клиента бесплатны.
  • Транспортная шина данных Set ESB позволяет быстро и без сбоев загружать справочники на кассы и выгружать данные о продажах в сетях любого масштаба. Построена на технологиях горизонтального масштабирования в кластере и не станет узким звеном в IT-инфраструктуре при росте торговой сети.
  • Готовая интеграция с внешними системами: 1С:Управление торговлей, АСТОР:Торговая сеть; 1С:Комплексная автоматизация, 1С-Рарус: Торговый комплекс, SAP и другими.
  • Сокращаем ИТ-расходы — централизация экономит 30-80% ресурсов на поддержку работы кассового решения.

Set Retail для бизнеса — встроенные инструменты для сокращения издержек ритейлера и развития бизнеса

Каждый проект внедрения влечет за собой ускорение обслуживания и экономию для ритейлера, нужно только выбрать, где усилиться или какую «фишку» внедрить. Разработчики закладывают в Set инструменты, настройки и сервисы, с которыми легко сокращать издержки, развивать бизнес и привлекать покупателей.

Примеров много у CSI на сайте — это разные по масштабу и тематике сети, региональные и федеральные, гипермаркеты и магазины на 1-2 кассы. В начале 2021 года переход на Set Retail торговой сети «Глобус» даже стал лучшим ИТ-проектом в ритейле по версии ИТ-сообщества GlobalCIO — это был интересный и сложный проект с заменой сильно кастомизированной зарубежной системы.

Больше, чем быстрая касса. Семейство продуктов Set

  • Во-первых, инструменты для оптимизации затрат есть внутри каждого из «модулей», которые мы перечислили выше.
  • Кроме того, система открывает доступ к целому семейству продуктов и сервисов, каждый из которых решает конкретные задачи ритейлера и экономит средства. Set Kit отвечает за работу с заказами покупателей, Set Omni — за омниканальную лояльность. Set Robot следит за данными во внутренних системах, чат-бот Set Galya помогает кассиру с привилегированными операциями. Сервис Set Mark может пригодиться в перспективе — он контролирует оборот маркированного товара по сети, предотвращая нарушения и штрафы. Система видеоаналитики Set Prisma выявляет воровство и ошибки кассиров, сокращая потери на кассах.

Из чего складывается потенциальная экономия

Когда ритейлер внедряет Set Retail, он подключает новые возможности и инструменты системы — и экономия начинает складываться из самых разных аспектов. Снижается общая стоимость владения, экономятся ресурсы персонала и расходные материалы, повышается пропускная способность касс и другое. Исходя из практики торговых сетей можно привести примеры основных статей экономии.

  • Ускоряем обслуживание покупателей на 3-40% — значит, обслуживаем больше и повышаем оборот (без дополнительных трудозатрат и на прежнем оборудовании).
  • Устраняем финансовые потери, выявляя махинации и ошибки на кассах. Сокращаем потери, устраняя ошибки данных во внутренних системах.
  • Берём на работу электронную Галю (сервис Set Galya для удаленного осуществления привилегированных операций на кассе) — экономим десятки часов времени сотрудников.
  • Подключаем новые источники дохода. Это легко, учитывая открытость системы и возможности Set Retail подключать внутренние и внешние сервисы: комиссионную торговлю, торговлю с юрлицами, разные способы оплат (по QR-коду, криптовалютой и даже по лицу), оплату бонусами партнёров. Плагинная система существенно упрощает процесс интеграции.
  • Развиваем онлайн-торговлю с сервисами Set Kit для работы с заказами покупателей и Set Omni, который обеспечивает единые условия программы лояльности для онлайн- и офлайн-каналов.
  • В перспективе можно перейти к электронным чекам. Это не только забота об экологии: снижается нагрузка на кассовое оборудование и затраты на его обслуживание.
  • Можно к кассе можно подключить второй экран и запустить дополнительный канал коммуникации с покупателями — показывать рекламу, получая прибыль от её конверсии и от платы за её размещение. На чеках и скидочных купонах тоже можно размещать рекламу партнёров.

Ознакомительная статья не позволяет описать всё в подробностях, но по каждому пункту есть конкретные примеры и расчёты экономии из практики ритейлеров.

Давайте посчитаем, сколько смогут сэкономить с Set Retail ваши магазины?

Отправьте свой запрос на сайте CSI, специалисты компании-разработчика будут рады рассказать больше о системе и проектах внедрения.

www.crystals.ru

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