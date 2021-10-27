Кредит от банка АВВ для каждого!
Клиенты, не получающие заработную плату на карту АВВ теперь смогут оформить кредит. Получившим кредит, дополнительно предоставляется TamKart.
Условия кредита:
Сумма - 15 000 манатов
Срок - до 48 месяцев
Годовая процентная ставка - от 18%
Без залога до 10 000 манатов
TamKart в подарок на сумму не менее 500 манатов
Кредиты наличными, предназначенные для различных целей, доступны во всех филиалах банка АВВ. Для того чтобы оформить кредит достаточно обратиться в любой филиал Банка и предоставить удостоверение личности. Чтобы избежать ожидания в очереди, можно заранее записаться на сайте Банка. Владельцы зарплатных карт АВВ также могут не посещать Банк и получить кредит онлайн через ABB mobile.
Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.