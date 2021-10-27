Кредит от банка АВВ для каждого!

Клиенты, не получающие заработную плату на карту АВВ теперь смогут оформить кредит. Получившим кредит, дополнительно предоставляется TamKart.

Условия кредита:

Сумма - 15 000 манатов

Срок - до 48 месяцев

Годовая процентная ставка - от 18%

Без залога до 10 000 манатов

TamKart в подарок на сумму не менее 500 манатов

Кредиты наличными, предназначенные для различных целей, доступны во всех филиалах банка АВВ. Для того чтобы оформить кредит достаточно обратиться в любой филиал Банка и предоставить удостоверение личности. Чтобы избежать ожидания в очереди, можно заранее записаться на сайте Банка. Владельцы зарплатных карт АВВ также могут не посещать Банк и получить кредит онлайн через ABB mobile.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.