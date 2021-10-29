Чистая прибыль Amazon в третьем квартале 2021 году упала почти в два раза

Чистая прибыль крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon за прошедшие три месяца сократилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные финансовой отчетности компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За минувший квартал чистая прибыль компании составила лишь $3,2 млрд, в то время как за тот же период 2020 года этот показатель достиг $6,3 млрд. Операционная прибыль также заметно снизилась с $6,2 до $4,9 млрд.

В Amazon объясняют такое падение экономических показателей обширными инвестициями в развитие компании вследствие возросшего спроса на доставку после начала пандемии, а также затратами, связанными с ростом зарплат, расценок на доставку и проблемами с логистической цепочкой. "Это будет дорого стоить нам в краткосрочной перспективе, однако это правильная расстановка приоритетов для наших пользователей и партнеров", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора Amazon Энди Джесси.

В начале осени в Amazon объявили, что намерены нанять 55 тыс. человек за несколько следующих месяцев, так как компании нужно больше мощностей, чтобы удовлетворять спрос в сфере розничной торговли, облачных технологий и рекламы.