Новые облигации SOCAR будут размещены на бирже 1 ноября

29 октября заканчивается подписка на новые облигации Государственной Нефтяной Компании (SOCAR). Согласно информации SOCAR Capital, облигации будут распределены между инвесторами и размещены на Бакинской Фондовой Бирже (БФБ) 1 ноября, после завершения подписки. Прежде всего преимущество в процессе распределения будет отдаваться физическим лицам.

После завершения первичного размещения, местные и иностранные инвесторы смогут приобрести эти облигации в течение 5-летнего срока обращения на вторичном рынке ценных бумаг.

SOCAR привлек инвестиционную компанию PSG-Kapital в качестве маркетмейкера для обеспечения ликвидности своих облигаций на вторичном рынке.

Следует напомнить, что новые облигации SOCAR выпускаются сроком на 5 лет. Годовой купонный доход облигаций составляет 4,5%, которые будут выплачиваться ежеквартально. Приобрести облигации SOCAR можно в киосках облигаций SOCAR, созданных в центрах «Службы ASAN» № 1 и 5, а также в инвестиционных компаниях, действующих в Азербайджане.