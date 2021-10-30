Noxtton назвала главную проблему грузинских компаний во время пандемии COVID-19

Бизнес 30 октября 2021 21:50 (UTC+04:00)
Noxtton назвала главную проблему грузинских компаний во время пандемии COVID-19

БАКУ /Trend/ - Основной проблемой для большинства грузинских компаний во время пандемии COVID-19 стал перевод деятельности в онлайн-пространство, сообщили Trend в технологической и консалтинговой компании Noxtton Georgia.

"Им пришлось быстро реорганизоваться и адаптироваться к новой реальности, что было нелегким процессом. Самая большая сложность в период трансформации из-за COVID-19, вероятно, связана с каналами связи", – заявили в компании.

"Во время пандемии коронавируса некоторые предстоящие крупные проекты были отменены или отложены. Однако нам удалось установить новые партнерские отношения и завоевать доверие нескольких международных брендов. В то же время рабочая команда компании выросла и дала нам возможность реализовать некоторые из относительно крупномасштабных проектов на международном уровне", – отметили в компании.

Noxtton Georgia – многопрофильная технологическая и консалтинговая компания, предоставляющая технические и цифровые решения для удовлетворения потребностей как малых, так и крупных предприятий.

Noxtton была основана в 2016 году в Великобритании, позже, в 2018 году, компания вышла на новые рынки и сделала свои услуги доступными для организаций Грузии, Восточной Европы, Азии и США. В настоящее время Noxtton предоставляет широкий спектр технических и цифровых услуг по всему миру.

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Noxtton назвала главную проблему грузинских компаний во время пандемии COVID-19
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