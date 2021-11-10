В Азербайджане зафиксирован рост импорта товаров частным сектором

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане импорт товаров частным сектором в январе - сентябре 2021 года вырос на 14,1 процента, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центробанка по денежной политике.

«В первые девять месяцев 2021 года импорт товаров увеличился на 6,7 процента. При этом импорт товаров в госсекторе сократился на 42 процента - до 0,8 миллиарда долларов, в то время как в частном секторе был зафиксирован рост на 14,1 процента - до 6,6 миллиарда долларов. Импорт товаров физлицами вырос на 36,8 процента и составил один миллиард долларов», - говорится в отчете.

В январе - сентябре экспорт из Азербайджана в целом вырос на 38,3 процента, а ненефтяной экспорт – на 41,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Государственного таможенного комитета, внешнеторговый оборот Азербайджана в указанный период составил 23 миллиарда долларов, из которых 14,6 миллиарда долларов, или 63,5 процента пришлись на долю экспорта, а 8,3 миллиарда долларов, или 36,5 процента - импорта.