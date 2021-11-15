По итогам 2021 г. ненефтяной экспорт Азербайджана превысит 2,2 млрд манатов – Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - По итогам 2021 года ненефтяной экспорт Азербайджана, согласно прогнозам, составит более 2,2 миллиарда манатов.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе 25-го Международного бизнеса форума - IBF в Баку, передает в понедельник Trend.

Как отметил Джаббаров, ненефтяной сектор является драйвером развития экономики Азербайджана.

По его словам, за девять месяцев текущего года рост ВВП Азербайджана составил 6,2 процента, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 1,4 процента.

«В промышленном секторе за девять месяцев производство выросло на 14,2 процента. Мы уверены, что на этом форуме сектор промышленности Азербайджана привлечет новых участников и мы сможем еще больше увеличить эти показатели. Экспорт продукции, произведённой в промышленных зонах за девять месяцев текущего года, превысил 320,5 миллиона манатов», - подчеркнул министр.

Отметим, что при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в Баку начал работу 25-й Международный бизнес-форум (IBF - International Business Forum) с участием бизнесменов ряда стран и официальных лиц.

Официальными медиа-партнерами IBF являются АМИ Trend, Day.Az и медиапроект TURKIC.World.

(Автор: Садраддин Агджаев)