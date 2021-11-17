Азербайджан и Россия будут развивать платформу расширения делового сотрудничества - Орхан Мамедов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Россией будет развиваться платформа расширения делового сотрудничества.

Об этом сказал в среду председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов в ходе Деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры «Умный город» в Баку, сообщает Trend.

«Мы заинтересованы в привлечении в Азербайджан российских инвесторов и готовы предоставить им все необходимые инструменты для работы здесь. Они могут пройти все необходимые процедуры выхода на наш рынок, а также тренинги. Мы также оказываем финансовую поддержку для успешного ведения бизнеса и предоставляем гранты на реализацию научных работ», - сказал Мамедов.

По его словам, Агентство по развитию МСБ имеет сеть более чем в 25 городах Азербайджана, что способствует увеличению числа предпринимателей.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)