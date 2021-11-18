БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен проект для поддержки инвестиций в освобожденные территории.

Об этом сказал заместитель директора департамента по восстановлению и развитию территорий минэкономики Азербайджана Вусал Гараев в ходе деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – «Умный город» в Баку, сообщает в четверг Trend.

«В нем отражены все нюансы касательно инвестирования в эти территории и тех или иных проектов: возможности для увеличения инвестиций; куда можно вложить больше средств; какой сектор наиболее подходит для того или иного инвестора, а также ряд других нюансов. Также важным шагом является поддержка зарубежных инвесторов. Правительство Азербайджан в этом направлении тоже разработало необходимые инструменты», - добавил он.

По словам Гараева, промышленный парк Агдама представляет собой зону для малого и среднего бизнеса.

«В свою очередь "Экономическая зона Аразская долина" имеет большой транспортный и транзитный потенциал. Тут могут быть налажены производство и продажа стройматериалов. Также здесь будут построены логистические центры», - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев)