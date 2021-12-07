Перевалка грузов Бакинским морским торговым портом по итогам 2021 г. прогнозируется на уровне 5 млн тонн (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По итогам 2021 года перевалка грузов Бакинским международным морским торговым портом, по прогнозам, составит порядка пяти миллионов тонн. Об этом сказал во вторник журналистам начальник главного грузового терминала порта Эльхан Бабаев, передает Trend.

«На территории сухогрузного терминала порта есть возможность хранить порядка 1,2 тысячи контейнеров. Общий потенциал перевалки портом грузов составляет 15 миллионов тонн, но в этом году прогнозируется перевалить порядка пяти миллионов тонн. Также в сухогрузном терминале установлены восемь грузовых кранов. Два из них грузоподъемностью по 80 тонн, два - по 40 и четыре - по 30 тонн. Краны подвижные, установлены на рельсы», - сказал Бабаев.

Начальник терминала отметил, что контейнерные грузы в порт прибывают в основном из Китая и транзитом через Азербайджан отправляются в ряд стран, в том числе в Италию, Узбекистан и Испанию.

По его словам, минеральные удобрения в порт доставляются в основном из Туркменистана, на долю которого приходится более 90 процентов этого вида грузов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)