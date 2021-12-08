МСП Азербайджана имеют широкий доступ к безналичным решениям - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Сегодня малое и среднее предпринимательство в Азербайджане имеет широкий доступ к безналичным решениям и финансовым технологиям.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду председатель правления Государственного агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов, выступая на V Международном банковском форуме в Баку.

«В целом мы видим в Азербайджане рост цифровой экономики, где бизнес играет большую роль. Для создания такой экономики важно создание необходимой инфраструктуры. Также ведутся работы по пропаганде о безналичных трендах и платежах для МСБ и будущего населения на освобождённых от оккупации территориях страны в рамках программы большого возвращения, а также ведения там бизнеса в соответствии с этой программой. Я считаю, что интеграция технологий в МСБ послужит цифровизации страны и ее экономики. Эти работы масштабно начались вестись с начала года», - сказал он.

Также, по словам Мамедова, агентство выдает стартап-сертификаты стартап-экосистеме, что освобождает от налогов на прибыль и создает стимул для развития этого сектора, а также привлекает в этот сектор дополнительные инвестиции.

«Наши центры в районах Азербайджана принимают обращения микро-предпринимателей и мы оказываем им финансовую поддержку в размере до 20 тысяч манатов», - добавил Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев)