Центробанк Азербайджана обновил дизайн монеты в 20 гяпик (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана ввел в обращение монету достоинством 20 гяпик с обновленным дизайном, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.

"В обновленной монете изображены Государственный герб Азербайджана и год выпуска. Технические параметры обновленной монеты достоинством 20 гяпик остались неизменными в соответствии с находящейся в обращении монетой того же достоинства. Обновленная монета достоинством 20 гяпик будет в обращении параллельно с монетами того же достоинства, находящимися в обращении, и будет использоваться в качестве средства обращения без ограничений", - говорится в сообщении ЦБА.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)