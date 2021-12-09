БАКУ /Trend/ - Unibank расширит дистанционные банковские услуги.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава департамента цифровизации Unibank Саттар Кязымов в четверг на V Международном банковском форуме в Баку.

«Unibank активно продолжает работу по совершенствованию своих мобильных приложений, а также цифровизации банковских продуктов. Наш банк имеет несколько мобильных приложений. База активных пользователей составляет порядка 590 тысяч человек, 300 тысяч онлайн-пользователей и 170 тысяч пользователей цифровых карт», - сказал он.

Кязымов отметил, что Unibank планирует расширить портфель своих инструментов в приложениях различными страховыми услугами, а также расширить дистанционные (онлайн) банковские услуги, внедрить другие инновационные решения.

(Автор: Садраддин Агджаев)