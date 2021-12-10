БАКУ /Trend/ - Обсуждается вопрос открытия логистического центра в Сумгайытском химическом промышленном парке.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев на брифинге, посвященном работе, проделанной в Сумгайытском химическом промышленном парке и промышленных зонах в Карабахе.

"Для работы в Сумгайытском химическом промышленном парке к нам обратились новые резиденты. Один из них - упаковочный завод, а другой - ведущий производитель грузовых автомобилей в Европе, который планирует здесь собирать свои грузовики. В то же время с учетом того, что Сумгайытский химический промышленный парк расположен близ международного транспортного коридора Север-Юг, обсуждается открытие на его территории логистического центра. Есть очень серьезный интерес к этому вопросу",- сказал Нуриев.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)