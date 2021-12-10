Изучаются возможности использования ВИЭ в Сумгайытском химическом промпарке

БАКУ /Trend/ - Изучаются возможности использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Сумгайытском химическом промышленном парке.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев на брифинге, посвященном работе, проделанной в Сумгайытском химическом промышленном парке и промышленных зонах в Карабахе.

"Безусловно, обеспечивается традиционное энергоснабжение. Однако мы также рассматриваем возможность использования альтернативных источников энергии. В связи с этим исследуются свободные площади в парке, ведется анализ проекта. Есть компании, которые проявляют интерес к этому вопросу. Как местные, так и иностранные компании рассматривают проекты по закупке электроэнергии за счет установки солнечных панелей в Сумгайытском химическом промышленном парке", - сказал Нуриев.

По его словам, также рассматривается возможность использования альтернативных источников водоснабжения.

"Кроме того, изучается вопрос использования очищенной морской воды в технических целях. Поскольку эти проекты являются достаточно дорогостоящими, мы считаем, что потребуется более подробный анализ", - отметил Нуриев.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)