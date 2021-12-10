Пятеро резидентов Агдамского индустриального парка представили бизнес-планы

БАКУ/Trend/ - Пятеро резидентов Агдамского индустриального парка уже представили бизнес-планы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев на брифинге, посвященном работе, проделанной в Сумгайытском химическом промышленном парке и промышленных зонах в Карабахе.

По словам Нуриева, в настоящее время анализируются бизнес-планы этих резидентов.

"Количество претендентов больше. Это производство строительных металлоконструкций, опор освещения и кровли c использованием солнечных панелей, специальной одежды, синтетических ковров и мешков. Был большой интерес к направлению шитья", - сказал и.о. председателя Агентства.

Он также отметил, что в ближайшее время, после анализа бизнес-планов, им может быть предоставлен статус резидента, после чего они уже могут начать свою деятельность.

"Мы проведем тендеры на капитальные инфраструктурные работы, после выбора компаний сможем провести работы как в Агдамском индустриальном парке, так и в Экономической зоне Аразской долины", - добавил Нуриев.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)