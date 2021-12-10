От мин очищено 74 га земель для Агдамского промпарка

БАКУ /Trend/ - От мин уже очищены 74 га земель, выделенных для Агдамского промышленного парка.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев на брифинге, посвященном работе, проделанной в Сумгайытском химическом промышленном парке и промышленных зонах в Карабахе.

"В парке уже созданы условия для будущих резидентов. Под этими условиями подразумевается первоначальное улучшение общей территории, то есть социальной зоны. Для нормальной работы резидентов на первом этапе созданы продуктовый магазин, парикмахерская, медпункт", - сказал Нуриев.

Он также отметил, что до Агдамского промышленного парка ведется прокладка линий электропередачи.

"На территории промпарка установлен временный трансформатор. Также там пробурена артезианская скважина глубиной 350 метров, и промпарк обеспечивается водой", - сказал Нуриев.

Кроме того, по его словам, электроснабжение промышленного парка обеспечено, в частности, и за счет использования солнечных панелей.

Нуриев отметил, что аналогичные условия будут созданы и в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины".

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)