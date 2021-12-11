Зависимость Казахстана от конъюнктуры глобального сырьевого рынка создает дополнительные риски для стабильности валюты - инвесткомпания

БАКУ /Trend/ - Зависимость Казахстана от конъюнктуры глобального сырьевого рынка создает дополнительные риски для стабильности валюты, внутренних цен, финансовой системы, что требует дополнительных усилий со стороны государственной политики.

Об этом Trend сообщили в инвестиционной компании "Ренессанс Капитал".

Как отметили в компании, Казахстан - один из трех ключевых энергоэкспортеров региона, наряду с Россией и Азербайджаном.

"Высокая зависимость от производства и экспорта нефти и газа, которые составляют около 30 процентов ВВП (с учетом транспортировки и других услуг), и 65 процентов товарного экспорта являются и источником возможностей, и среднесрочным вызовом одновременно", - сказали в "Ренессанс Капитал".

Как отметили в компании, доходы от экспорта энергоносителей позволили Казахстану обеспечить рост доходов после политической трансформации в 90-х годах.

"Большая часть "защитных механизмов" более или менее уже отработана, включая бюджетные сбережения в Национальном фонде, свободно плавающий курс, таргетирование инфляции, стратегию диверсификации экономики. Важно, чтобы это движение получило продолжение в виде формального закрепления нового бюджетного правила, которое сейчас обсуждается Правительством", - отметили в компании.