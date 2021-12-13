Повысились продажи продукции из золота ЗАО “AzerGold”

БАКУ/Trend/ - Центр продажи и обмена Закрытого Акционерного Общества “AzerGold” на 1 декабря текущего года осуществило продажу в объеме 1029.2 унции. В результате розничной продажи золотых монет и слитков, реализованных за последние 3 месяца, было привлечено в оборот более 3.4 миллион манатов.

Для сравнения следует отметить, что за аналогичный период прошедшего года Акционерное Общество реализовало на местном рынке золотые изделия в объеме 93,9 унции. Так, за сентябрь, октябрь и ноябрь 2020-го года в результате онлайн продаж и посредством различных торговых точек, осуществлявших реализацию продукции “AzerGold” на комиссионных условиях, было выручено 435 тыс. манатов. Таким образом, продажи “AzerGold” за последние 3 месяца превысили показатели аналогичного периода прошедшего года на 87%.

Рост спроса на данную продукцию на фоне изменений налогового и таможенного законодательства в 2021-ом году, в свою очередь, обуславливает необходимость увеличения объемов золота, направляемого на внутренний рынок. Таким образом несмотря на то, что перенаправление части добытого ЗАО золота на местный рынок в определенной мере влияет на экспортные показатели компании, однако, что немаловажно, выпуск золотых монет и слитков из золота способствует серьезному оживлению местного розничного рынка.

Напомним, что ЗАО “AzerGold” с целью внесения собственного вклада в осуществляемые реформы в направлении развития национальной ювелирной индустрии в сентябре текущего года открыло свой первый Центр продажи и обмена золотых монет и слитков. В Центре, располагающимся по адресу пр. Бюльбюля 3, в продаже представлены золотые и серебряные монеты 999,9 пробы, выпущенные ЗАО впервые в 2019-ом году, а также монеты и слитки весом от 5 граммов до 1 килограмма. В Центре также осуществляется обмен – обратный закуп Акционерным Обществом монет и слитков согласно текущей биржевой цене на метал.