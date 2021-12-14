Продукция из Нахчывана будет представлена в Японии

БАКУ /Trend/ - В июне 2022 года продукция, произведенная в Нахчыване, будет представлена ​​на выставке Food Expo в столице Японии - Токио, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Конфедерацию предпринимателей Азербайджана (КПА).

Согласно информации, 10-11 декабря 2021 года делегация КПА побывала в Нахчыване с целью подготовки к Продовольственной выставке 2022 года в Японии. В составе делегации были руководители КПА и инвестиционной компании TET International Development of Japan.

В ходе визита состоялись встречи с предпринимателями Центра табаководства, ООО «Нахчыван Интернешнл Тобакко», бисквитной фабрики «Леззат» и др. и ознакомление с производственным процессом на этих предприятиях.

Отметим, что 11 декабря Нахчыванская конфедерация предпринимателей организовала информационную сессию для представителей предприятий пищевой промышленности НАР. В ней также приняли участие президент японской TET Таро Савада и представители КПА.

(Автор: Назрин Исрафилова)