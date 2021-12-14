Мы широко обсудим возможности компаний из Турции и Грузии по восстановлению Карабаха - и.о главы AZPROMO

Бизнес 14 декабря 2021 11:37 (UTC+04:00)
Мы широко обсудим возможности компаний из Турции и Грузии по восстановлению Карабаха - и.о главы AZPROMO

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы широко обсудим возможности компаний из Турции и Грузии по восстановлению Карабаха.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник исполняющий обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума в Баку.

«Деятельность AZPROMO при министерстве экономики Азербайджана направлена на развитие экспорта ненефтяной продукции Азербайджана и увеличение инвестиций в этот сектор. В данной отрасли экспорт вырос с начала 2021 года на 45 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Мы надеемся, что эта платформа поспособствует максимальному использованию экономического потенциала наших стран. Кроме того, в ходе B2B встречи, которая пройдёт сегодня, мы широко обсудим возможности и потенциал компаний из Турции и Грузии в восстановлении Карабаха», - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Экспорт Ирана в Узбекистан увеличился до $500 млн
Экспорт Ирана в Узбекистан увеличился до $500 млн
Пограничники Кыргызстана и Таджикистана начали совместное патрулирование на границе
Пограничники Кыргызстана и Таджикистана начали совместное патрулирование на границе
Погранслужба Кыргызстана заявила о выстрелах со стороны Таджикистана на границе
Погранслужба Кыргызстана заявила о выстрелах со стороны Таджикистана на границе
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Toyota планирует представить 30 моделей электромобилей к 2030 году Другие страны 12:02
Освобождение территорий Азербайджана создало новые возможности для экономического сотрудничества с Турцией и Грузией – Микаил Джаббаров Экономика 12:01
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в этом году вырос на 16% Экономика 11:56
Трудовая миграция из Турции в Азербайджан значительно сократилась Турция 11:40
Возбуждено уголовное дело по факту оскорбления армянскими футболистами флага Азербайджана Общество 11:40
Освобожденное от оккупации село Гюнейпейе Кяльбаджарского района (ВИДЕО) Общество 11:39
Мы широко обсудим возможности компаний из Турции и Грузии по восстановлению Карабаха - и.о главы AZPROMO Бизнес 11:37
Цена газа в Европе на открытии торгов превысила $1 400 за 1 тыс. куб. м Европа 11:33
Турецкий порт Измир перевалил около 6 млн тонн грузов Турция 11:27
Президент Ильхам Алиев встретится с генсеком НАТО Политика 11:25
В Баку открылся азербайджано-турецко-грузинский бизнес-форум (ФОТО) Экономика 11:23
Азербайджан сократил импорт фармацевтической продукции Экономика 11:15
Россельхознадзор разрешил поставки томатов и перцев из Туркменистана Бизнес 11:12
Сегодня в Брюсселе планируется встреча Президента Ильхама Алиева и премьера Армении Политика 11:10
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Политика 11:08
Совершенно новое решение по управлению транспортом от Azercell Бизнес! ИКТ 11:05
Микаил Джаббаров встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии (ФОТО) Экономика 10:58
Изменение части межбанковских комиссий при оплате товаров в РФ не затронет Азербайджан - VISA Финансы 10:57
В рамках инициированного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой проекта в городе Шуша прошла массовая акция по посадке деревьев (ФОТО) Общество 10:41
Ассоциация авиакомпаний Таиланда предложила ввести безвизовый въезд для иностранцев Другие страны 10:27
В Казахстане отмечают увеличение инвестиций в основной капитал АПК Казахстан 10:25
В Баку устанавливают новогодние елки (ФОТО) Общество 10:23
В Бразилии число погибших в результате ливней выросло до 12 Другие страны 10:20
Встреча лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе – что ждет регион? Политика 10:19
Определен порядковый номер выступления представительницы Азербайджана на "Детском Евровидении" Интересное 10:16
Азербайджанская нефть незначительно подорожала Энергетика 10:14
В Азербайджане определены нормы проектирования лифтов в жилых зданиях Общество 10:11
Синоптик рассказала, сколько продлится дождливая погода в Азербайджане Общество 09:49
Мировые цены на нефть устремились вниз Энергетика 09:41
Официальный курс маната к мировым валютам на 14 декабря Финансы 09:36
«Лаборатории Касперского» приглашает принять участие в пресс-конференции, которая пройдёт в формате записи подкаста «Смени пароль!» 14 декабря в 12:00 ИКТ 09:17
Продукция из Нахчывана будет представлена в Японии Бизнес 09:17
Названа суммарная перевалка грузов из Азербайджана через порты Турции (Эксклюзив) Турция 09:16
Американские индексы Dow Jones и S&P максимально снизились с начала декабря Финансы 08:58
В Грузии прошла презентация нового бронетранспортера-разведчика Грузия 08:39
Премьер-министр Казахстана поручил усилить темпы ревакцинации населения Казахстан 08:20
Бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия: новый импульс развитию трехстороннего сотрудничества - АНАЛИЗ Экономика 08:00
Помощник Байдена намерен посетить Израиль для консультаций по Ирану США 07:36
Австралия заключила с компанией Moderna соглашение о строительстве завода в Мельбурне Другие страны 07:04
Президент Турции встретился с главой Центробанка и министром финансов страны Турция 06:28
В Индонезии стартовала вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет от коронавируса Другие страны 05:56
В США за время пандемии зарегистрировали свыше 50 млн случаев COVID-19 США 05:16
Матч чемпионата Англии "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" перенесен из-за коронавируса Спорт 04:43
В ВОЗ перечислили серьезные мировые последствия пандемии В мире 04:10
ЮНЕСКО начала рассмотрение 55 заявок на включение нематериального наследия в списки охраны В мире 03:38
Китай вывел на орбиту спутник для связи своей космической станции с Землей Другие страны 03:04
Губернатор штата Кентукки сообщил, что число жертв торнадо в штате возросло до 74 США 02:26
Ресторанам и барам в Норвегии запретили продавать алкоголь Европа 01:53
Семь человек стали жертвами вооруженного нападения в Мексике Другие страны 01:28
Министры финансов G7 обсудили новые штаммы коронавируса и климатическое сотрудничество В мире 00:58
Глава Минздрава Великобритании заявил о риске резкого увеличения числа больных "омикроном" Европа 00:39
В Нидерландах достигнуто соглашение о создании правящей коалиции Европа 00:12
42 новых случая заражения COVID-19 выявлено в Английской премьер-лиге Спорт 13 декабря 23:41
Состоялось официальное открытие благотворительной ярмарки «Холодные руки, горячее сердце» Политика 13 декабря 23:30
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу США 13 декабря 23:12
Турция откроет чартерные рейсы с Ереваном - Чавушоглу Турция 13 декабря 22:54
Облигации “Finca Azerbaijan” включены в листинг стандартного сегмента рынка Финансы 13 декабря 22:49
США передали Кыргызстану еще 49 тысяч доз вакцины Pfizer Кыргызстан 13 декабря 22:41
Ирак планирует увеличить импорт газа из Ирана Иран 13 декабря 22:29
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию для участия в VI Саммите программы «Восточное партнерство» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13 декабря 21:42
Премьер-министр Грузии встретится с генсеком НАТО 15 декабря Грузия 13 декабря 21:28
На конференции министров юстиции Европы разоблачена ложь армян Политика 13 декабря 20:58
Азербайджан и Катар договорились расширить связи между предпринимателями двух стран (ФОТО) Экономика 13 декабря 20:39
В Азербайджане состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (ФОТО) Экономика 13 декабря 20:35
В Брюсселе азербайджанские патриоты вышли на улицы встретить Президента Ильхама Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13 декабря 20:28
Развитие Карабаха может дать большой толчок развитию Азербайджана в целом - директор британской компании Mangera Общество 13 декабря 20:27
В Азербайджане члены Совета и председатели комитета при Совете палаты обсудили вопросы по актуальным проблемам аудита Финансы 13 декабря 19:50
Памятники материальной культуры в Карабахе были подвергнуты невероятным разрушениям - итальянский специалист Общество 13 декабря 19:36
По факту отравления донером в Баку возбуждено уголовное дело - МВД Общество 13 декабря 19:29
Спустя 22 года Рамиль Гасымов воплотит образ Сарвара в спектакле "Не та, так эта" (ВИДЕО) Культура 13 декабря 19:26
Общая установленная мощность в сфере ВИЭ в Азербайджане превышает 7 тыс. мегаватт Экономика 13 декабря 19:10
Все отравившиеся донерами в Баку выписаны из больницы Общество 13 декабря 18:49
В Центре Гейдара Алиева был организован круглый стол на тему "Проекты реставрации памятников культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана: цели, проблемы, особенности, перспективы на будущее" (ФОТО) Политика 13 декабря 18:35
Представители Института управления инновациями и ТРИЗ в Национальной Академии Авиации (ФОТО) Общество 13 декабря 18:24
Wizz Air Abu Dhabi с февраля начнет выполнять рейсы из Абу-Даби в Краснодар Арабские страны 13 декабря 17:54
Постпред РФ: Переговоры по возобновлению иранской ядерной сделки движутся вперед Ядерная программа 13 декабря 17:52
Правительство Израиля одобрило законопроект о введении налога на заброшенные постройки Израиль 13 декабря 17:46
Обнародована последняя статистика инфицирования коронавирусом в Азербайджане Общество 13 декабря 17:45
Азербайджанский эксперт о влиянии продуктов быстрого питания на здоровье людей Общество 13 декабря 17:38
Определился соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги конференций УЕФА Общество 13 декабря 17:36
Иран и ЕС развивают сотрудничество в области сельского хозяйства Экономика 13 декабря 17:32
Азербайджан экспортировал в Болгарию более 160 млн кубометров газа Экономика 13 декабря 17:22
Определился соперник "Карабаха" в Лиге конференций по футболу Спорт 13 декабря 17:18
ОПЕК обнародовала прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 13 декабря 17:18
В Венгрии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса Европа 13 декабря 17:17
Азербайджан экспортировал в Турцию около 8 млрд кубометров газа Энергетика 13 декабря 16:54
Сделаны хорошие шаги для укрепления отношений между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном - Раиси Политика 13 декабря 16:48
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 13 декабря 16:38
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошла благотворительная акция (ФОТО) Общество 13 декабря 16:38
В Азербайджане выявлено еще 518 случаев заражения коронавирусом, вылечился 871 человек Общество 13 декабря 16:35
Обнародованы процентные ставки банков Азербайджана по депозитам Финансы 13 декабря 16:32
Азербайджан экспортировал в Италию около 4 млрд кубометров газа Энергетика 13 декабря 16:23
Семь героинь из XII века. Как выглядят азербайджанские красавицы в акварели (ФОТО) Культура 13 декабря 16:17
Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+ Энергетика 13 декабря 16:14
В Великобритании зафиксировали первый случай смерти из-за омикрон-штамма Европа 13 декабря 16:01
Срок регистрации вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" продлили до 2023 года Россия 13 декабря 15:48
EMIN отметил день рождения в кругу звездных друзей: сольный концерт и оригинальные подарки (ФОТО) Звёздный мир 13 декабря 15:46
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 13 декабря 15:31
Президент Ильхам Алиев: Все заминировано, разрушено, но осудила ли хоть одна европейская организация Армению за эту трагедию? Политика 13 декабря 15:18
В Азербайджане "Сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19" интегрирован в мобильное приложение Electron Health Общество 13 декабря 15:12
Все новости