Торгпредство Азербайджана в Стамбуле скоро заработает в полную силу – министр

Бизнес 14 декабря 2021 14:30 (UTC+04:00)
Торгпредство Азербайджана в Стамбуле скоро заработает в полную силу – министр

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время торговое представительство Азербайджана в Стамбуле заработает в полную силу.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума в Баку.

По его словам, присутствие сегодня в Азербайджане турецких бизнесменов придаст еще больший импульс экономическим отношениям между двумя странами.

Министр напомнил, что товарооборот между Азербайджаном и Турцией в январе - октябре 2021 года составил 3,5 миллиарда долларов.

«Мы планируем довести двусторонний товарооборот до 15 миллиардов долларов в 2023 году», - сказал Джаббаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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