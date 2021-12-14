В Азербайджане будет оказана финподдержка 415 проектам НПО

БАКУ /Trend/ - Агентство государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана предоставит финансовую поддержку 415 проектам НПО.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала исполнительный директор агентства Айгюнь Алиева на брифинге по итогам конкурса малых грантов 2021 года.

Она отметила, что Агентство господдержки НПО впервые провело этот конкурс в электронном формате на портале e-qrant.az.

«Проведение конкурса в таком формате позволило обеспечить еще большую прозрачность. Так, на конкурс было принято 478 проектов по семи направлениям (борьба с наркоманией, борьба с коррупцией, социальные и экономические направления, защита окружающей среды и некоторые другие). Из общего числа проектов 26 не были приняты по определенным причинам. 452 проекта были успешно приняты нашим советом для дальнейшего финансирования», - сказала Алиева.

Она также сообщила, что совет агентства принял решение об оказании финансовой поддержки 415 неправительственным организациям.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)