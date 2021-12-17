БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Япония обсудили расширение связей между странами среди предпринимательских кругов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в ходе встречи с послом Японии в Азербайджане Дзюнити Вада они также обменялись мнениями о продвижении инвестиций и создании Азербайджанского торгового дома в Токио.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)