Азербайджан наладил сотрудничество с турецким Технологическим центром MEXT

БАКУ /Trend/ - Центр анализа и координации IV промышленной революции в Азербайджане наладил сотрудничество с турецким Технологическим центром MEXT, передает Trend со ссылкой на сообщение министерства экономики Азербайджана.

Центр анализа и координации IV промышленной революции организовал семинар по оценке индекса готовности "умной" промышленности (Smart Industry Readiness Index - SIRI) для производственных предприятий, действующих в Азербайджане.

В семинаре, прошедшем в Азербайджанском государственном экономическом университете, приняли участие представители около 25 предприятий и компаний, которые обменялись мнениями по вопросам цифровизации и применения современных технологий.

Представители турецкого Технологического центра MEXT, представляющего Турецкую ассоциацию металлургической промышленности, поделились своим опытом повышения эффективности предприятий, оценки ключевых показателей их качества в рамках оценки индекса готовности "умной" промышленности.

Делегация также провела встречи в Азербайджанском инвестиционном холдинге, ЗАО Azergold, SOCAR Polymer и в Сумгайытском технопарке для ознакомления с производственным процессом и обмена мнениями о сотрудничестве в области автоматизации и оцифровки процесса.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)