Туркменистан планирует построить предприятие по производству глицирризиновой кислоты
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Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению облигаций ЗАО "AzFinance Investment Company"
Эксперты из Азербайджана и России обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между Баку и Москвой (ФОТО)
Созданная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым новая реальность сформировала уникальную возможность для всех наших стран - Эмин Алиев
Зангезурский коридор открывает исторические возможности для евразийского пространства - Вугар Халилов
Азербайджан и Россия являются партнерами не только в экономической, но и в политической сфере - Пярвин Мирзазаде
Представители Медицинского Управления Государственного Таможенного Комитета и Центральной Таможенного госпиталя приняли участие в Международном конгрессе в Турции
В Баку для резидентов Центра инкубации и акселерации INNOLAND состоялась презентация мер поддержки и услуг KOBIA
Азербайджан является одним из ключевых бенефициаров высоких цен на газ и повышенного спроса в европейском регионе - Газпромбанк
После освобождения азербайджанских земель в регионе сформировался новый формат сотрудничества - Низами Сафаров
В Азербайджане на границе с Арменией сдан в эксплуатацию пост пограничного контроля Эйвазлы ГПС (ФОТО)
Генпрокуратура Азербайджана обнародовала изъятые из «черного ящика» параметры полета потерпевшего крушение вертолета ГПС (ФОТО)
Утвержден Протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между Азербайджаном, Грузией и Турцией
Азербайджан выступает за ликвидацию совместными усилиями последствий гуманитарного кризиса в Афганистане - МИД
В Азербайджане на базе отделов образования создаются региональные управления образования - Распоряжение
В упаковочной промышленности Азербайджана есть предприятия, имеющие потенциал выхода на зарубежные рынки - исполнительный директор
В 2022 г. в мире особую актуальность обретут тенденции в сфере использования солнечных панелей - Wood Mackenzie
Болгария сделает все возможное, чтобы закупить весь согласованный объем азербайджанского газа - премьер-министр
За 25 секунд до крушения в вертолете не было никаких неисправностей – руководитель следственной группы