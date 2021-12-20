В Баку для резидентов Центра инкубации и акселерации INNOLAND состоялась презентация мер поддержки и услуг KOBIA

БАКУ/Trend/- В Баку для резидентов Центра инкубации и акселерации INNOLAND состоялась презентация мер поддержки и услуг Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA), сообщает Trend со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие исполняющие обязанности директор Центра инноваций Вюсал Рустамов и советник председателя правления агентства Заур Гардашев.

Также участникам мероприятия рассказали о льготах для стартапов, механизме анализа внутреннего рынка, финансировании проектов и других мерах поддержки.

Кроме того, были выслушаны мнения участников о развитии их стартапов и даны ответы на вопросы.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)