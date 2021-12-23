Госконцерн Туркменистана закупит металлопродукцию

БАКУ /Trend/ - Государственный концерн Туркменистана "Туркменгаз" объявляет открытый тендер на закупку труб и металлопродукции, а также общезаводского оборудования.

Тендер будет проводиться по двум лотам. Cтоимость участия в нем составляет 500 долларов.

Заявки на участие в тендере принимаются до 12:00 (GMT+5) 24 января 2022 года.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: (+993 12) 40-37-39; 40-37-40 или электронной почте [email protected]



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