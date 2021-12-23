В Государственном таможенном комитете Азербайджана создается новая информационная система (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана проведены крупномасштабные работы по расширению информационной системы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на пресс-конференции начальник главного управления ГТК по технологическим инновациям и статистике генерал-майор Тамкин Халилов.

«Тем самым был цифровизирован ряд проектов, обеспечено более прозрачное ведение экономической деятельности, а также поддержка предпринимателей. В настоящее время в ГТК создается новая информационная система на основе современных технологий. В связи с этим ведутся работы по оценке ее эффективности и устойчивости. Таким образом, мы полностью автоматизировали портал e.customs.gov.az и мобильное приложение Smart Customs. Кроме того, мы интегрировали свои таможенные информационные системы с системами Ирана, России и некоторых других стран. Это будет способствовать ускорению процесса таможенных процедур и прохождения грузов транзитом через Азербайджан», - сказал Халилов.

По его словам, для дальнейшего повышения качества услуг, оказываемых ГТК гражданам, в этом году был запущен портал e.customs.gov.az, объединяющий электронные таможенные услуги в единую систему.

«Посредством этого портала мы предоставляем 13 электронных услуг для использования юридическими и физическими лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность. В ближайшее время планируется довести количество электронных услуг на портале до 30. Кроме того, портал доступен на азербайджанском, русском и английском языках. При этом его интерфейс прост, удобен и доступен для пользователей любого возраста. Портал содержит текстовые и видеоинструкции для каждой электронной услуги, а также ссылки на порталы других наиболее часто используемых учреждений», - отметил Халилов.

На сегодня этими решениями пользуются восемь банков и более 100 почтовых и курьерских компаний, отметил начальник управления.

«В то же время мобильные версии наиболее часто используемых электронных услуг на портале e.customs.gov.az предоставляются через мобильное приложение Smart Customs. В настоящее время 5 из 13 электронных услуг интегрированы в мобильное приложение», - сказал Халилов.

Он подчеркнул, что за 11 месяцев 2021 года посредством портала e.customs.gov.az и мобильного приложения Smart Customs в ГТК зарегистрировано более 5,557 миллиона деклараций электронной торговли на сумму свыше 10,8 миллиона манатов.

«Всего на портале зарегистрировано более 166 тысяч пользователей. Количество пользователей мобильного приложения превышает 358 тысяч, 222 тысячи из них - пользователи Android и 136 тысяч - пользователи iOS», подчеркнул Халилов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)