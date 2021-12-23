Гостаможенный комитет Азербайджана намерен расширить возможности своего мобильного приложения

БАКУ /Trend/ - Планируется расширить возможности мобильного приложения Smart Customs и портала e-customs.gov.az.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на пресс-конференции начальник управления по цифровому таможенному администрированию Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Рауф Гулиев.

«Кроме того, в наш портал интегрирована возможность более безопасной авторизации посредством цифровой подписи ASAN Imza. Также на этой платформе пользователи могут отслеживать все свои операции, проводимые с зарубежными продавцами», - сказал Гулиев.

По его словам, расширенные решения портала будут основаны на искусственном интеллекте, что поможет пользователям упростить таможенные операции.

«Также на портале будет расширена информация о банковских счетах, и пользователи с его помощью смогут предоставить ГТК свои банковские данные. Кроме того, мы планируем внедрить систему SMS-уведомлений. Физическим лицам мы предоставили возможность осуществлять предпринимательскую деятельность с помощью нашего портала без VÖEN (идентификационный номер налогоплательщика). Также с помощью нашего портала граждане могут проверить наличие запрета на выезд из страны, получить информацию о том, как решить эту проблему. Кроме того, каждый гражданин может ознакомиться на нашей платформе с информацией об экспортно-импортных операциях и скачать соответствующую выписку», - сказал Гулиев.

Начальник управления также сообщил, что в платформу будут интегрированы информационные системы курьерских служб, и граждане смогут отслеживать свои посылки уже непосредственно с этого портала.

«Также наш совместный проект с Центральным банком Азербайджана позволит нам отслеживать денежные переводы граждан с помощью этого портала. На нем также будут предоставлены открытые данные (API) для интеграции наших решений в другие платформы», - отметил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)