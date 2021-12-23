Беларусь увеличила импорт из Туркменистана

Бизнес 23 декабря 2021 13:46 (UTC+04:00)
Беларусь увеличила импорт из Туркменистана
Товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 23,6% - министр
Товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 23,6% - министр
За 8 месяцев в Иране произведено более 172 000 тонн автомобильных шин
За 8 месяцев в Иране произведено более 172 000 тонн автомобильных шин
Началось движение грузовых поездов по маршруту Исламабад - Тегеран - Стамбул
Началось движение грузовых поездов по маршруту Исламабад - Тегеран - Стамбул
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