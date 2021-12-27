БАКУ/Trend/ - Доля электронной коммерции в розничной торговле вырастет на 8 процентов в ближайшие два года, сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

Ожидается, что к 2025 году 5 миллиардов устройств по всему миру будут иметь доступ в Интернет. Согласно информации, 40 процентов из них получат доступ к технологиям 5G.

Митхат Перкоз, директор по развитию бизнеса MasterCard, сделал объявление на мероприятии "Цифровые решения и безопасность". По его словам, в следующем году технологию 5G можно будет использовать в 170 странах мира.

"Если в 2019 году доля электронной коммерции в обороте розничной торговли составляла 14 процентов, то в 2023 году этот показатель достигнет 22 процентов. В некоторых странах держатели карт теперь выбирают более быстрый способ оплаты, сохраняя информацию о карте в надежных источниках. Например, 74 процента держателей карт в Европе используют этот метод", - отметил Перкоз.

Он также сообщил, что Mastercard представила новую услугу Masterpass. В настоящее время в Турции таким способом осуществляется 25 процентов платежей. Во всем мире 59 процентов держателей MasterCard используют Masterpass. Количество пользователей этой услуги за последний год увеличилось на 21 процент. Что касается внедрения бесконтактных платежей, Перкоз подчеркнул, что в ближайшем будущем устройства будут общаться друг с другом, а также будет актуальна технология блокчейн.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)