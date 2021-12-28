БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Таджикистан обсудили торговые и инвестиционные возможности, сообщает Trend со ссылкой на Azpromo.

Согласно информации, в Азербайджане прошла встреча в формате видеоконференции при поддержке министерства экономики, Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), Агентства развития малого и среднего бизнеса (SMBDA) при министерстве экономики и Посольства Таджикистана в Азербайджане.

На мероприятии были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном.

Председатель AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления KOBIA Орхан Мамедов, посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Солиев, заместитель председателя Таджикского комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Хуршеда Кодир и другие представители выразили свои взгляды и предложения по торговым и инвестиционным возможностям между двумя странами.

На встрече была представлена ​​информация о деловом и инвестиционном климате в Азербайджане, принятых мерах по развитию малого и среднего бизнеса, а также об инвестиционном потенциале Таджикистана, были даны ответы на вопросы.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)